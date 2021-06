Ljubljanska borza: Indeks sklenil pod gladino

Ljubljana, 14. junija - Ljubljanska borza je današnje trgovanje končala z 0,17-odstotnim padcem indeksa najpomembnejših podjetij SBI TOP. Vlagatelji so opravili za 861.320 evrov prometa, pri čemer so bile najprometnejše delnice Krke. Največ, več kot odstotek in pol, so izgubile delnice Luke Koper.