Pogojne kazni za štiri nekdanje policijske sindikaliste iz zadeve Koprivnikar

Ljubljana, 14. junija - Štirje nekdanji funkcionarji Sindikata policistov Slovenije Vojko Marguč, Miha Sakač, Zoran Petrović in Denis Kadirić so po mnenju sodišča krivi dogovarjanja o prometnem nadzoru takratnega ministra Borisa Koprivnikarja. Sodišče jih je danes nepravnomočno obsodilo na pogojne kazni z dveletno preizkusno dobo. Odvetniki so že napovedali pritožbe.