Telemach vzpostavlja mobilno omrežje 5G

Ljubljana, 14. junija - Po uspešni aprilski dražbi in prejeti odločbi o dodelitvi frekvenc za mobilno telefonijo Telemach v torek vzpostavljajo mobilno omrežje pete generacije 5G. To bo najprej dostopno na najbolj frekventnih območjih Ljubljane, to sta mestno središče in območje BTC, so sporočili iz operaterja.