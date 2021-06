Linz, 14. junija - Znani so nagrajenci festivala Ars Electronica v avstrijskem Linzu, kjer iščejo stičišča med umetnostjo, tehnologijo in družbo. Na poziv za nagrado Ars Electronica je letos prispelo 3158 projektov iz 86 držav. Nagrade zlata nika so prejeli Alexander Schubert iz Nemčije, Guangli Liu iz Kitajske ter mednarodni kolektiv Forensic Architecture.