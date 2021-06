Hercogova v Birminghamu izpadla med dvojicami

Birmingham, 14. junija - Slovenska teniška igralka Polona Hercog je na turnirju WTA v Birminghamu z nagradnim skladom 235.238 dolarjev hitro končala nastope v konkurenci dvojic. V 1. krogu sta Hercogovo in Američanko Alisson Riske izločili Britanki Tara Moore in Eden Silva, ki sta zmagali z 0:6, 6:1 in 10:6.