Na Škofjeloškem stavijo na nove turistične produkte in razvijajo Soriško planino

Sorica/Železniki, 14. junija - Na Škofjeloškem snujejo novo turistično strategijo za obdobje do leta 2027. V novo poletno sezono vstopajo z vrsto inovativnih turističnih produktov, s katerimi goste in obiskovalce vabijo k aktivnemu raziskovanju in udejstvovanju. V nadaljnji razvoj pa, kot so predstavili na današnji novinarski konferenci, vlagajo tudi na Soriški planini.