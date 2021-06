Podpisana uredba o evropskem digitalnem covidnem potrdilu

Bruselj, 14. junija - Predsedniki treh glavnih institucij EU, Evropske komisije Ursula von der Leyen, Evropskega parlamenta David Sassoli in Evropskega sveta Charles Michel so se danes udeležili slovesnosti ob podpisu uredbe o evropskem digitalnem potrdilu, so sporočili v Bruslju. Uredba bo začela veljati 1. julija in bo v pandemiji covida olajšala potovanja v uniji.