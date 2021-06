Bejart Ballet Lausanne zaradi zlorab zahteva revizijo

Ženeva, 14. junija - Švicarska baletna institucija Bejart Ballet Lausanne (BBL) se sooča z obtožbami nadlegovanja, zlorabe drog in moči. Fundacija, ki nadzira slovito ustanovo in plesno šolo Rudra Bejart, se je v petek, 4. junija, odločila za revizijo glede vprašanj zdravja in varnosti pri delu, delovnega okolja in vodenja.