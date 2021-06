V sindikatu upokojencev pozivajo k spremembi pogojev za dodelitev varstvenega dodatka

Ljubljana, 14. junija - V sindikatu upokojencev ob javni razpravi o predlogu sprememb zakona o socialnovarstvenih pravicah predlagajo odpravo starostnega pogoja za dodelitev varstvenega dodatka in da bi pravico do njega dobili tudi upokojenci v institucionalnem varstvu. Predlagajo tudi ukinitev obvezne izjava odraslega otroka, da ne more preživljati svojega starša.