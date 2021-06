Englaru za uboj žene dve leti in pol zapora

Novo mesto, 14. junija - Okrožno sodišče v Novem mestu je Belokranjca Petra Englara spoznalo za krivega uboja žene in mu dosodilo dve leti in pol zaporne kazni. Pri tem je upoštevalo, da je dejanje storil v stanju bistveno zmanjšanje prištevnosti, ki je bila posledica strahu za lastno življenje in predhodnih večletnih napadov žene nanj. Tožilstvo je napovedalo pritožbo.