Z vzpostavitvijo razvojnega centra do prenosa znanj na kmete

Škofije, 14. junija - Kmetijska zadruga Agraria je v tri leta trajajočem projektu v centru Purissima vzpostavila razvojni in učni center za slovensko Istro. Ta bo pomemben zaradi prenosa specialnih znanj na kmete, obenem pa so izvajali tudi delavnice za mlade ter obujali kulinarične in druge običaje. V sklopu projekta so pripravili tudi poskusno polje laškega smilja.