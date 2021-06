V Novem mestu prireditve Poletnega Kulturnega centra Janeza Trdine

Novo mesto, 14. junija - Občinski Zavod Novo mesto in tamkajšnji Kulturni center Janeza Trdine (KCJT) bosta za poletne dni pripravila niz prireditev s spremljevalnim programov pod skupnim naslovom Poletni KCJT. Gledališke predstave in koncerti bodo od konca junija do konca avgusta potekali na dvorišču gradu Grm in na ploščadi pred omenjenim kulturnim centrom.