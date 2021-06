Karmina Šilec v novem projektu o ženskah, ki prevzemajo moške vloge

Maribor, 20. junija - Karmina Šilec predstavlja nov projekt BABA, ki obsega glasbeni, glasbeno - gledališki in literarni del. "Navdihnjen je z balkanskimi virdžinami. To so ženske, ki sprejmejo odločitev ali so v njo prisiljene, da živijo kot moški. Oblačijo se, vedejo in delajo kot moški in so zato tudi vključene v družbo," je pojasnila za STA.