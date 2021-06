Hiša Sotheby's v poletno dražbo z zbirko del Degasa, Renoirja in Redona

London, 15. junija - Avkcijska hiša Sotheby's bo 29. junija na večerni prodaji moderne in sodobne umetnosti ponudila zbirko petih umetnin Edgarja Degasa, Pierrea-Augusteja Renoirja in Odilona Redona v vrednosti od 600.000 do dva milijona funtov. Dela presegajo impresionizem in izražajo edinstveno vizijo vsakega umetnika, so zapisali na spletnem portalu Artdaily.