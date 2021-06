Varuh človekovih pravic poziva k ukrepanju ob zaznanem nasilju

Ljubljana, 14. junija - Pred dnevom ozaveščanja o nasilju nad starejšimi, ki ga bomo obeležili v torek, varuh človekovih pravic Peter Svetina poudarja, da so starejši ena najbolj ranljivih skupin, ki je mnogokrat spregledana in preslišana. "Na pojav nasilja moramo biti pozorni ves čas in ukrepati, če ga zaznamo," je opozoril in pozval k pozitivnemu odnosu do staranja.