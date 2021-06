Eriksen se že smeji in dobro okreva

Koebenhavn, 14. junija - Danski nogometaš Christian Eriksen, katerega posnetki, kako se je med tekmo evropskega prvenstva proti Finski zgrudil na igrišču in so ga oživljali, so šokirali športni svet, se dobro počuti. Kot je danes dejal njegov agent za italijanski športni dnevnik Gazzetta dello Sport, bo moral še dva dneva ostati v bolnišnici, vendar izvrstno okreva.