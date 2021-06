Slovenske karateiste bo na OI zastopal le sodnik

Pariz, 14. junija - Slovenski karateisti so bili neuspešni na olimpijskih kvalifikacijah v Parizu. Največja so bila pričakovanja pri reprezentantki Tjaši Ristić, ki pa se je v kategoriji do 61 kg poslovila že v drugem krogu. Edini slovenski zastopnik karateja na igrah bo tako sodnik Darko Zarić.