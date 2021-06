Celje, 14. junija - Svojci pogrešajo 22-letno Lariso Peklar z Vranskega, ki so jo nazadnje videli minuli petek v Zagrebu. Pogrešana je visoka okrog 170 centimetrov, vitka in ima svetlo rjave dolge ravne lase. Od doma je odšla oblečena v širša daljša oblačila zelene barve in ovita v ruto, obuta pa je bila v črne sandale s paski, so sporočili s Policijske uprave Celje.