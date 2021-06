Branilci naslova z zmago začeli južnoameriško prvenstvo

Brasilia, 14. junija - Gostitelji in branilci naslova na južnoameriškem nogometnem prvenstvu Brazilci so uspešno začeli Copo Americo. Uvodno tekmo v Brasilii so proti zaradi koronskih okužb zdesetkani Venezueli dobili s 3:0. Na drugi tekmi uvodnega dne so Kolumbijci z 1:0 premagali Ekvadorce.