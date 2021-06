Phoenix pometel s Čančarjevim Denverjem, Milwaukee izenačil

Denver, 14. junija - Košarkarji Phoenix Suns so v drugem krogu končnice severnoameriške lige NBA pometli z Denver Nuggets in se s 4:0 v zmagah prvič v 11 letih uvrstili v polfinale lige NBA. Četrto tekmo v Denverju so na krilih Chrisa Paula in Devina Bookerja, ki sta skupaj dosegla 71 točk, dobili s 125:118. Slovenec Vlatko Čančar za Denver ni igral.