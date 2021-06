Vrh Nata prvič z Bidnom za učvrstitev čezatlantske vezi

Bruselj, 14. junija - Voditelji članic zveze Nato bodo danes v Bruslju sprejeli niz odločitev za okrepitev zavezništva pri spoprijemanju z izzivi, kot so Kitajska, Rusija in podnebne spremembe. ZDA bo prvič zastopal Joe Biden. Ključno bo osvežiti zavezanost čezatlantski enotnosti in učvrstiti vez, ki se je v času Donalda Trumpa močno skrhala.