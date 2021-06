Nizozemci v zadnjih minutah do zmage proti Ukrajini

Amsterdam, 13. junija - Nizozemska nogometna reprezentanca je v Amsterdamu v 1. krogu evropskega prvenstva premagala Ukrajino s 3:2 (0:0). Za Nizozemsko so zadeli Georginio Wijnaldum, Wout Weghorst in Denzel Dumfries, za Ukrajino pa Andrij Jarmolenko in Roman Jaremčuk. Na prvi tekmi skupine C je Avstrija pred tem v Bukarešti premagala Severno Makedonijo s 3:1.