Na Blejskem jezeru nesreča med supanjem

Bled, 13. junija - Na Blejskem jezeru se je danes popoldne zgodila nesreča. Oseba je padla s supa v vodo in se ni vrnila na površje. Gasilci PGD Bled in potapljači Podvodne reševalne službe Bled so osebo našli na okoli osmih metrih globine, jo izvlekli iz vode in predali reševalcem, ki so jo na kraju oživljali, so sporočili iz Centra za obveščanje RS.