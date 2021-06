Umrl ustanovni član NSi in zadnji predsednik SLS v emigraciji Marko Kremžar

Ljubljana, 13. junija - V 93. letu starosti je umrl Marko Kremžar, ustanovni član NSi in zadnji predsednik SLS v emigraciji, so sporočili iz NSi in SLS. Bil je ekonomist, politik, pedagog in pisatelj ter je bil aktiven predvsem na področju publicistike in šolstva v Sloveniji ter za Slovence v zamejstvu in po svetu, je zapisano na spletni strani NSi.