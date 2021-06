Direktor dirke po Sloveniji: Na tej ravni smo zaradi trdega dela in tradicije

Novo mesto, 13. junija - Kolesarska dirka po Sloveniji, 27. po vrsti, je končana. Direktor preizkušnje Bogdan Fink je bil po njej več kot zadovoljen z organizacijo ter hvaležen za podporo vseh, ki so zaslužni za nemotene priprave in izvedbo tako velikega kolesarskega dogodka. Dodal je, da je slovenska pentlja na tej ravni predvsem zaradi marljivega dela in tradicije.