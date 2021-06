Pogačar skupni zmagovalec, etapa Bauhausu

Novo mesto, 13. junija - Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) je zadnji dan dirke po Sloveniji zanesljivo ubranil majico vodilnega in prvič slavil skupno zmago na domači pentlji. Etapo od Ljubljane do Novega mesta (175,3 km) je sicer dobil Nemec Phil Bauhaus (Bahrain Victorious), tudi zmagovalec sredine prve etape od Ptuja do Rogaške Slatine.