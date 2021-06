Na območju Slovenskih Konjic roparji zvezali družino, moški hudo poškodovan

Slovenske Konjice, 13. junija - V soboto zvečer je prišlo do, kot navajajo celjski policisti, brutalnega ropa na območju Policijske postaje Slovenske Konjice. Štirje zamaskirani storilci so na terasi ob stanovanjski hiši napadli lastnika in lastnico hiše, ju zvezali, nato zvezali še njuno hči, ki je prišla iz hiše. Moškega so hudo poškodovali.