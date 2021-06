Clippers do prve zmage proti Utahu

Los Angeles, 13. junija - Košarkarji Los Angeles Clippers so dobili prvo domačo tekmo konferenčnega polfinala severnoameriške lige NBA na zahodu proti Utah Jazz, s čimer so zaostanek v seriji na štiri zmage znižali na 1:2. Ob visoki zmagi s 132:106 sta Kawhi Leonard in Paul George skupaj prispevala 65 točk.