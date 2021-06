Maribor, 12. junija - Odbojkarice BiH so zmagovalke srebrne evropske lige in bodo v naslednji sezoni igrale v zlati. V finalu zaključnega turnirja v Mariboru so s 3:2 (22, -27, -23, 18, 7) premagale Avstrijke. Tretje mesto je zasedla Slovenija, ki je v malem finalu s 3:1 ugnala Portugalsko.