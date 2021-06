Tekma med Dansko in Finsko se bo kljub nesrečnemu Eriksenovemu dogodku nadaljevala ob 20.30

Koebenhavn, 12. junija - Tekma 1. kroga nogometnega evropskega prvenstva med Dansko in Finsko, na kateri se je ob koncu prvega polčasa zgrudil danski zvezdnik Christian Eriksen, ki so ga tudi oživljali, se bo v Koebenhavnu nadaljevala še danes, in sicer ob 20.30, so potrdili pri danski nogometni zvezi.