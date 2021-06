Berlin, 12. junija - Slovenska teniška igralka Kaja Juvan se ni prebila v glavni del turnirja WTA v Berlinu z nagradnim skladom 565.530 dolarjev. Od 20-letne Ljubljančanke je bila v prvem krogu kvalifikacij boljša deset let starejša Američanka Asia Muhammad, ki je po dveh urah in devetih minutah slavila zmago s 6:3, 5:7 in 7:5.