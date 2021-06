Koebenhavn, 12. junija - Evropska nogometna zveza (Uefa) je sporočila, da je tekma 1. kroga evropskega prvenstva med Dansko in Finsko v Koebenhavnu prekinjena. Zvezdnik danske ekipe Christian Eriksen je namreč v 43. minuti obležal na zelenici, nakar so ga oživljali in po več minutah odnesli z zelenice.