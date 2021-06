PREDSEDOVANJE SVETU EU: Slovenija bo morala zagristi v obsežen podnebni sveženj Pripravljeni na 55

pripravila Simona Grmek

Bruselj, 13. junija - Evropska unija si je v boju proti podnebnim spremembam zadala ambiciozen cilj, da bo do leta 2050 postala prva podnebno nevtralna celina. Pot za dosego tega cilja je začrtal evropski zeleni dogovor, načrt za zmanjšanje izpustov in okrevanje. Za Slovenijo bo najpomembnejši dosje in hkrati izziv na tem področju zakonodajni sveženj Pripravljeni na 55.