Za naslov balinarskega prvaka Agrochem Hrast in Marjetica Koper

Postojna, 12. junija - V nedeljskem finalu zaključnega turnirja balinarske super lige 2020/21 v Postojni se bosta pomerila Marjetica Koper in Agrochem Hrast. Koprčani so bili v sobotnem polfinalu boljši od sežanske Skale s 14:4, medtem ko so bili Kobjeglavci boljši od Velenje Premogovnika z enakim izidom.