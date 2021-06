Britansko-kitajski finale v Nottinghamu

Nottingham, 12. junija - Britanka Johanna Konta in Kitajka Shuai Zhang sta se uvrstili v finale turnirja v Nottinghamu. Prvopostavljena Britanka je v prvem polfinalnem dvoboju turnirja z nagradnim skladom 235.238 dolarjev premagala Srbkinjo Nino Stojanović s 6:2, 6:7 (2) in 7:5, četrtopostavljena Kitajka pa je bila v drugem boljša od Američanke Lauren Davis s 6:4 in 6:3.