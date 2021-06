Afganistanski prosilci za azil obsojeni na 10 let zapora zaradi požara na Lezbosu

Atene, 12. junija - Štirje afganistanski prosilci za azil so bili danes obsojeni vsak na deset let zapora zaradi požara v migrantskem centru Moria na otoku Lezbosu. Sodišče v Hiosu jih je spoznalo za krive požiga. Njihovi odvetniki so menili, da sojenje ni bilo pravično. Takoj po razglasitvi sodbe so vložili pritožbe.