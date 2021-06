Vreme: Zmerno do pretežno oblačno

Ljubljana, 12. junija - Do večera se bo ozračje umirilo. Ponoči in zjutraj bo na Primorskem dokaj jasno, drugod občasno zmerno do pretežno oblačno. V jutranjih urah so na severovzhodu možne prehodne krajevne padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.