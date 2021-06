Nemški Zeleni potrdili Baerbockovo za kanclersko kandidatko

Berlin, 12. junija - Nemški Zeleni so danes na digitalnem kongresu za svojo kanclersko kandidatko na parlamentarnih volitvah v septembru potrdili sovodjo stranke Annaleno Baerbock. Obenem so Zeleni s 678 od 688 glasov potrdili oba predsednika stranke Baerbockovo in Roberta Habecka za vodji volilne kampanje, poroča nemška tiskovna agencija dpa.