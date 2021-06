Tjaša Kysselef srebrna v Osijeku

Osijek, 12. junija - Slovenska telovadka Tjaša Kysselef, ki se je to pomlad vrnila po težki poškodbi in operaciji, je uspešno nastopila na svetovnem izzivu v Osijeku. V današnjem finalu preskoka, med elitno osmerico se je uvrstila s tretjim dosežkom, je osvojila srebro in zgolj za 133 tisočink točke zaostala za zmago. Prva je bila Madžarka Maria Csenge (13,649).