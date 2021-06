Festival migrantskega filma bo osvetljeval različne plati migracij

Ljubljana, 14. junija - S filmom Izziv solidarnosti francoskih avtoric Anne Richard in Caroline Darroquy se drevi v Kinodvoru začenja 12. Festival migrantskega filma. Festival v organizaciji Slovenske filantropije bo v Ljubljano in osem drugih mest po Sloveniji pripeljal filme in dogodke, "ki osvetljujejo različne obraze migracij, azila ter življenja beguncev".