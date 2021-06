Italijani navdušili na prvi tekmi

Rim, 12. junija - V petek zvečer se je z otvoritveni tekmo med Italijo in Turčijo začelo z lani prestavljeno evropsko nogometno prvenstvo. Azzurri, ki se jim ni uspelo prebiti na svetovno prvenstvo 2018, so navdušili s svojo igro in zmagali s 3:0, s čimer so prvič v zgodovini evropskih prvenstev na eni tekmi zadeli trikrat.