ŠZS na skupščini Lauri Unuk podelila naziv ambasadorka šaha

Ljubljana, 12. junija - Na letnem občnem zboru Šahovske zveze Slovenije so najboljši slovenski šahisti pri nas, Lauri Unuk, zaradi izjemnega prispevka k popularizaciji šaha v Sloveniji, ki ga daje s svojimi uspehi, prepoznavnostjo in angažiranostjo v medijskem prostoru, podelili naziv ambasadorka šaha. Govorili so tudi o inšpekcijskem nadzoru v zvezi, ki je ustavljen.