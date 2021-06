Morilec babice in vnuka v floridski trgovini je pred zločinom na Facebooku grozil, da bo pobijal

Miami, 12. junija - Šerif Ric Bradshaw je na petkovi novinarski konferenci v Royal Palm Beachu na Floridi izrazil jezo nad vsemi, ki so vedeli, da ima 55-letni Timothy Wall duševne težave in je na Facebooku grozil s pobijanjem, tudi otrok, vendar tega ni nihče prijavil policiji. Wall je v četrtek v trgovini ubil 69-letno babico in leto dni starega vnuka.