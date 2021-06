Newyorški borzni indeksi z mešanim tedenskim izkupičkom

New York, 12. junija - Indeks S&P 500 in Nasdaq sta v minulem trgovalnem tednu napredovala, pri čemer je S&P 500 dosegel že tretjo zaporedno tedensko rast in splezal na nov rekord. Dow Jones se je slabše obnesel in je na tedenski ravni nazadoval. Vlagatelji nestrpno pričakujejo zasedanje centralne banke Federal Reserve za morebiten odziv na hitro rast inflacije.