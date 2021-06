Slovenci še držijo četrto mesto, derbi za prvo Braziliji

Rimini, 11. junija - Slovenski odbojkarji so z novima dvema točkama, ki so ju osvojili z zmago proti Rusiji, obdržali četrto mesto lestvice lige narodov, a so zdaj z 19 točkami na njem izenačeni s Srbi, ti so s 3:1 ugnali ZDA. Boj za prva štiri mesta bo še hud, šest krogov pred koncem pa je v najboljšem položaju Brazilija, ki je danes s 3:0 dobila derbi s Poljsko.