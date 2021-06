Newyorške borze končale v zelenem, S&P 500 spet z novim rekordom

New York, 11. junija - Newyorške borze so današnje trgovanje sklenile v zelenem. Delnice so dosegle novo rekordno vrednost, saj so vlagatelji pričakovali, da bo inflacija višja od pričakovane. Tudi Indeks S&P 500 je dosegel novo rekordno zaključno vrednost in presegel prejšnjo rekordno raven s četrtka, je zapisano na portalu Yahoo Finance.