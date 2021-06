V ZNP ostro obsodili kazenske ovadbe Levice zoper nekatere medije

Ljubljana, 11. junija - V Združenju novinarjev in publicistov (ZNP) so danes ostro obsodili kazenske ovadbe, ki jih je zoper nekatere medije vložila stranka Levica. Po njihovi oceni gre za "evidentno zlorabo inštituta kazenske ovadbe in poskus zastraševanje medijev, ki opozarjajo na strankina skrajna stališča".