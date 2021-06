Avstrijke prve finalistke srebrne lige

Maribor, 11. junija - Odbojkarice Avstrije so prve finalistke zaključnega turnirja srebrne lige v Mariboru. V polfinalu so po izenačenem boju premagale Portugalke s 3:2 (23, -23, -22, 20, 6). V finalu se bodo pomerile z zmagovalkami drugega polfinalnega obračuna med Slovenijo in BiH, ki se bo začel ob 20. uri.