Ministrica Jaklitsch na srečanju s Slovenci v Pragi in Brnu

Praga, 11. junija - Drugi dan obiska pri Slovencih na Češkem se je ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklitsch danes v Pragi in Brnu srečala s Slovenci, ki živijo na Češkem, in predstavniki različnih društev. Prisluhnila je poročilom o njihovem delu in se seznanila z izzivi, s katerimi se srečujejo.