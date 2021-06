Praga, 11. junija - Kajakaši in kanuisti so v Pragi s kvalifikacijami začeli svetovni pokal v slalomu na divjih vodah. Od Slovencev so se v polfinale uvrstili vsi kajakaši, med kanuisti pa so v kvalifikacijah izpadli Luka Božič, Nejc Polenčič in Lea Novak.